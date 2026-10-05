Россиян ждет последний сокращенный рабочий день в 2026 году

В России последний сокращенный рабочий день в 2026 году придется на 3 ноября, сообщает РИА Новости.

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Его продолжительность станет меньше на один час в связи с празднованием Дня народного единства. Таким образом 3 ноября будет предпраздничным рабочим днем. 4 ноября в стране ежегодно отмечают День народного единства.

Всего на 2026 год выпало 118 выходных и праздничных дней, а также 247 рабочих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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