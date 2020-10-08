В России за сутки выявили почти 11,5 тыс случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11493 человек, сейчас таковых в стране 1 260 112 человек, говорится в материалах на сайте стопкоронавирус.рф.

Выздоровело за сутки свыше 7 тысяч человек – максимум с 12 августа, всего вылечилось в стране 1 002 329 человек.

Умер в России от коронавируса за сутки 191 человек, всего с начала эпидемии – 22056 человек.

За последние сутки в Москве зафиксировано 3323 новых случаев заражения.



