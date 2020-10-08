В России за сутки выявили почти 11,5 тыс случаев заражения коронавирусом
8 октября 202011:47
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11493 человек, сейчас таковых в стране 1 260 112 человек, говорится в материалах на сайте стопкоронавирус.рф.
Выздоровело за сутки свыше 7 тысяч человек – максимум с 12 августа, всего вылечилось в стране 1 002 329 человек.
Умер в России от коронавируса за сутки 191 человек, всего с начала эпидемии – 22056 человек.
За последние сутки в Москве зафиксировано 3323 новых случаев заражения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+11 493 / сут.
Умерли
22 056+191 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 054 / сут.
- Президент Армении сменил главу Службы нацбезопасности
- В Кремле обеспокоились ситуацией с коронавирусом в стране
- Путину доложат о ситуации в Рязанской области
- В Москве число госпитализаций ковид-больных выросло на 14 процентов за неделю
- Число вылечившихся от COVID-19 в России превысило миллион
8 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru