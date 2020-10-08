В Москве 3323 новых заразившихся коронавирусом

Скончались 55 пациентов с ковидом, в последний раз более 50 умерших отмечалось в Москве в середине июня.

В целом по России за сутки выявили 11 493 случая коронавируса, сообщает RT.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко накануне сообщил, что серьёзные симптомы нового коронавируса сейчас наблюдаются у 1,5 тыс. пациентов в Москве.











