В Москве 3323 новых заразившихся коронавирусом
За последние сутки в Москве зафиксировано 3323новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе по мониторингу ситуации с COVID-19.
Скончались 55 пациентов с ковидом, в последний раз более 50 умерших отмечалось в Москве в середине июня.
В целом по России за сутки выявили 11 493 случая коронавируса, сообщает RT.
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко накануне сообщил, что серьёзные симптомы нового коронавируса сейчас наблюдаются у 1,5 тыс. пациентов в Москве.
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Умерли
22 056+191 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru