В Роспотребнадзоре заявили об увеличении числа пожилых людей, заболевших COVID

Также в интервью Наиле Аскер-заде глава ведомства отметила, что количество заболевших детей также выросло, однако прирост незначителен. По словам Поповой, по-прежнему основную часть заболевших составляют взрослые люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Ранее НСН сообщала, что о росте заболеваемости среди пожилых людей заявил и главврач столичной Коммунарки Денис Проценко. Летом среди заболевших было менее 15% граждан старше 65 лет, а сейчас их уже 20-25%, рассказал Проценко.