В Роспотребнадзоре заявили об увеличении числа пожилых людей, заболевших COVID

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1" заявила об увеличении доли пожилых людей среди заболевших COVID-19 этой осенью. Об этом сообщает РИА Новости.

Попова оценила факт увеличения пожилых людей среди заразившихся коронавирусной инфекцией крайне негативно, так как, по имеющимся данным, пожилые люди переносят заболевание тяжелее, у них выше риск осложнений и больший процент летальных исходов.

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Также в интервью Наиле Аскер-заде глава ведомства отметила, что количество заболевших детей также выросло, однако прирост незначителен. По словам Поповой, по-прежнему основную часть заболевших составляют взрослые люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Ранее НСН сообщала, что о росте заболеваемости среди пожилых людей заявил и главврач столичной Коммунарки Денис Проценко. Летом среди заболевших было менее 15% граждан старше 65 лет, а сейчас их уже 20-25%, рассказал Проценко.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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