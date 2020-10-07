Главврач больницы в Коммунарке рассказал о числе тяжело ковид-больных в Москве

Проценко посоветовал жителям обязательно сделать прививку от гриппа. Кроме того, он напомнил о необходимости носить маски, мыть руки и избегать больших компаний.

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказал мнение, что на удаленный режим работы можно перевести большее количество москвичей, нежели это предполагалось ранее, сообщает РЕН ТВ.

