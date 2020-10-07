Главврач больницы в Коммунарке рассказал о числе тяжело ковид-больных в Москве
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что серьёзные симптомы нового коронавируса сейчас наблюдаются у 1,5 тыс. Пациентов в Москве.
По словам медика, в городе увеличилось число госпитализированных пожилых людей. Заболевших людей старше 65 лет летом было менее 15%, сейчас их уже 20-25%, передает ТАСС.
Проценко посоветовал жителям обязательно сделать прививку от гриппа. Кроме того, он напомнил о необходимости носить маски, мыть руки и избегать больших компаний.
Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказал мнение, что на удаленный режим работы можно перевести большее количество москвичей, нежели это предполагалось ранее, сообщает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 115 / сут.
Умерли
21 865+202 / сут.
Выздоровели
995 тыс.+6 699 / сут.
- СМИ: В бундестаге ФРГ поддержали «Северный поток 2»
- Армения допустила признание Карабаха
- Евсеев оставил пост главного тренера футбольного клуба «Уфа»
- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о числе тяжело ковид-больных в Москве
- Туроператоры назвали стоимость теста на COVID для выезда за границу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru