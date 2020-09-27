В мире число умерших от COVID-19 превысило миллион

Отмечается, что самая высокая смертность зарегистрирована в США, где погибли от коронавируса 209 тысяч человек.

Россия по числу погибших от новой коронавирусной инфекции находится на 12 месте. В нашей стране скончались 20 тысяч человек с подтвержденным COVID-19.

Напомним, в мире выявлено более 33,1 миллиона случаев коронавируса. Более 24 миллионов пациентов вылечились.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал НСН, в каких странах ситуация с коронавирусом лучше всего, а в каких – хуже.

«Самый интересный пример – это наша страна. Кроме России – Китай. Страна с почти полуторамиллиардным населением все организованно проводила. Миллионные регионы – на карантин, и никаких разговоров, никаких дискуссий. Китай прекрасно себя показал. Сейчас это одна из наиболее благополучных стран. У остальных все неважно», - сказал микробиолог.

