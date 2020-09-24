Микробиолог назвал страны, которые не справились с COVID-19
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи рассказал НСН, как обстоит ситуация с коронавирусом в разных странах на настоящий момент.
В России ситуации с коронавирусом лучше, чем в других странах, благодаря своевременно принимаемым мерам. Об этом заявил во время видеоконференции с избранными губернаторами президент Владимир Путин. По словам российского лидера, в других странах вводят жесткие ограничения из-за коронавируса, закрывают производства».
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал НСН, в каких странах ситуация с коронавирусом лучше всего, а в каких – хуже.
«Самый интересный пример – это наша страна. Кроме России – Китай. Страна с почти полуторамиллиардным населением все организованно проводила. Миллионные регионы – на карантин, и никаких разговоров, никаких дискуссий. Китай прекрасно себя показал. Сейчас это одна из наиболее благополучных стран. У остальных все неважно», - сказал микробиолог.
Зуев также назвал страны, которые, по его мнению, не справились с пандемией.
«Самый неинтересный пример – это Соединенные Штаты Америки, Индия и Бразилия. Там поздно спохватились, много рассуждали вместо того, чтобы действовать. Поэтому очень высокая заражаемость, заболеваемость и смертность. Так же Швеция, которая вихляла: то «мы не будем вводить карантин», то «мы будем». Сейчас у них тоже большие проблемы. Италия, Испания, Франция – все очень плохо», - отметил Зуев.
На сегодняшний день в мире выявлено почти 32 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли 977 тысяч человек. Больше всего заболевших и погибших в США – 6,96 млн и 202 тысячи соответственно. Далее следуют Индия (5,73 млн и 91,1 тыс.), Бразилия (4,63 млн и 139 тыс.), Россия (1,13 млн и 19, 9 тыс.), Колумбия (784 тыс. и 24,7 тыс.). В Китае, по официальным данным, заразились 85,3 тысячи человек, скончались - 4,6 тысячи.
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