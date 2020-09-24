Микробиолог назвал страны, которые не справились с COVID-19

В России ситуации с коронавирусом лучше, чем в других странах, благодаря своевременно принимаемым мерам. Об этом заявил во время видеоконференции с избранными губернаторами президент Владимир Путин. По словам российского лидера, в других странах вводят жесткие ограничения из-за коронавируса, закрывают производства».

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал НСН, в каких странах ситуация с коронавирусом лучше всего, а в каких – хуже.

«Самый интересный пример – это наша страна. Кроме России – Китай. Страна с почти полуторамиллиардным населением все организованно проводила. Миллионные регионы – на карантин, и никаких разговоров, никаких дискуссий. Китай прекрасно себя показал. Сейчас это одна из наиболее благополучных стран. У остальных все неважно», - сказал микробиолог.