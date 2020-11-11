В Минздраве рассказали о причинах заражения вакцинированных медиков

В организме привитых от коронавируса людей антитела вырабатываются спустя три недели после введения второго компонента вакцины. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он напомнил, что вакцина «Спутник V» двухкомпонентная: через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая, сообщает РИА Новости.

Пациент считается вакцинированным, получившим иммунитет от коронавирусной инфекции через три недели после второй инъекции.

По словам Кузнецова, случаи заболевания COVD-19 после прививки произошли потому, что с момента вакцинации не прошло достаточного количества времени для формирования иммунитета, пишут «Известия».