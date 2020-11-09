Промежуточные результаты испытаний вакцины «Спутник V» опубликуют в ноябре

Российский фонд прямых инвестиций собирается уже в текущем месяце обнародовать промежуточные результаты клинических исследований первой отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

При этом он положительно оценил опубликованные сегодня положительные промежуточные результаты испытаний вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Дмитриев выразил уверенность, что мировому сообществу необходим большой набор эффективных вакцин, созданных на различных платформах.

Ранее сегодня BioNTech опубликовала промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата, созданного совместно с Pfizer. Утверждается, что риск заразиться коронавирусом при использовании данной вакцины на 90% ниже, чем без неё.

Обе компании собираются направить запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на следующей неделе. В Германии вакцина, предположительно, появится в гражданском обороте в начале 2021 года.

