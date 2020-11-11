Трое медиков, привитых «Спутником V», заразились COVID-19
Трое медиков в Алтайском крае, привитые вакциной "Спутник V", показали положительный результат тестов на COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление печати и массовых коммуникаций.
В сообщении ведомства сказано, что из 42 медиков, получивших дозу вакцины, заболело трое, так как у них еще не успел сформироваться иммунитет. Отмечается, что врачи были вакцинированы одними из первых в крае.
Как передает агентство, отечественный препарат относится к двухкомпонентным. Через три недели после первой инъекции пациент должен получить вторую. Все это время в организме продолжает формироваться иммунитет, поэтому крайне важно не допустить заражение в этот период.
Оперштаб региона передает, что за минувшие сутки в Алтайском крае было зафиксировано 234 новых случая COVID-19, всего за время пандемии - 21 499 случаев.
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