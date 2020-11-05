В Минздраве рассказали о повышенной температуре у заразившихся COVID-19

По его словам, примерно у 40% отмечается слабость и утомляемость, кашель, у 30% — одышка, у 20% — головная боль, у 10% — боли в горле передает РИА ФАН.

В Минздраве также сообщили, что больной COVID-19 остаётся заразен в течение 10—20 дней после выявления симптомов, отмечает RT.

Ранее в Госдуме предложили россиянам бесплатно отучиться на медицинских специальностях в качестве второго высшего образования. Такую инициативу в эфире НСН поддержали Драгунский и Милонов.

