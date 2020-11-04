Депутат и писатель поддержали идею бесплатного обучения в медвузах

Россияне смогут бесплатно отучиться на медицинских специальностях в качестве второго высшего образования. Такую инициативу в эфире НСН поддержали Драгунский и Милонов.

В Госдуме предложили создать бюджетные места на второе высшее образование при поступлении на медицинские специальности в вузах. Депутат Госдумы Василий Власов отметил дефицит квалифицированных медицинских кадров, который особенно остро наблюдается в небольших населённых пунктах. На фоне этой проблемы, как считает Власов, государство должно разработать дополнительные стимулирующие меры для привлечения людей на медицинские специальности.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН поддержал идею своего коллеги.

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«Наконец-то. А то в последнее время наши вузы плодят в бесконечном количестве менеджеров, управленцев и юристов. А ведь эти люди не могут найти себе потом рабочее место. Медицинские работники сейчас очень нужны, очень важны. И пускай человек будет бухгалтером, но второй образование у него будет медицинское, таким образом, он нас сможет всегда подстраховать, если, не дай бог, еще одна волна пандемии к нам нагрянет», – сказал он.

Инициатива понравилась и писателю Денису Драгунскому. В интервью НСН он отметил важность врачей не только в период пандемии.

«Прекрасная инициатива, врачи очень нужны не только сегодня, в дни пандемии, но и в будущем, и всегда», – отметил он.

Также Денис Драгунский в эфире НСН подчеркнул, что россиянам не важно, как именно в организм будут вводить вакцину от коронавируса, главное, чтобы препарат был эффективен.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МедицинавузыДенис ДрагунскийВиталий Милонов
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