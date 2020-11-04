Депутат и писатель поддержали идею бесплатного обучения в медвузах

«Наконец-то. А то в последнее время наши вузы плодят в бесконечном количестве менеджеров, управленцев и юристов. А ведь эти люди не могут найти себе потом рабочее место. Медицинские работники сейчас очень нужны, очень важны. И пускай человек будет бухгалтером, но второй образование у него будет медицинское, таким образом, он нас сможет всегда подстраховать, если, не дай бог, еще одна волна пандемии к нам нагрянет», – сказал он.

Инициатива понравилась и писателю Денису Драгунскому. В интервью НСН он отметил важность врачей не только в период пандемии.

«Прекрасная инициатива, врачи очень нужны не только сегодня, в дни пандемии, но и в будущем, и всегда», – отметил он.

Также Денис Драгунский в эфире НСН подчеркнул, что россиянам не важно, как именно в организм будут вводить вакцину от коронавируса, главное, чтобы препарат был эффективен.

