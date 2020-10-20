В Минздраве рассказали о плохой выработке антител к коронавирусу у пьющих и стариков

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что антитела к коронавирусу хуже всего вырабатываются у людей старше 70 лет и у тех, кто находится в постоянном стрессе или злоупотребляет алкоголем.

Вирусолог отметил, что регулярное употребление спиртного, особенно в период вакцинации, отрицательно влияет на количество вырабатываемых антител и на т-клеточный иммунитет.