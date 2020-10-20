В Минздраве рассказали о плохой выработке антител к коронавирусу у пьющих и стариков

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что антитела к коронавирусу хуже всего вырабатываются у людей старше 70 лет и у тех, кто находится в постоянном стрессе или злоупотребляет алкоголем.

Вирусолог отметил, что регулярное употребление спиртного, особенно в период вакцинации, отрицательно влияет на количество вырабатываемых антител и на т-клеточный иммунитет.

В Институте Гамалеи призвали власти ввести карантин

По словам Гинцбурга, на выработку антител оказывают влияние также цитостатические препараты и антибиотики.

В России за последние сутки выявили более 16 тысяч заболевших коронавирусом, сообщает РИА ФАН.

Эффективность зарегистрированных в России двух вакцин от коронавируса пока не доказана. Об этом на пресс-конференции НСН «Четыре всадника здоровья. Преимущества и недостатки новых вакцин от COVID-19» заявила исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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