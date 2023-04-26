В Минздраве рассказали, кому нужно привиться от кори
В России в рамках проводимой «подчищающей» иммунизации вакцинации против кори подлежат дети и взрослые в возрасте до 35 лет, не болевшие корью, не привитые или привитые однократно, а также не имеющие сведений о прививках, в том числе граждане, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, вынужденные переселенцы, мигранты, сообщает РБК со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога Минздрава Романа Полибина.
По его словам, каждый ребенок должен получить две прививки, которые обеспечат защиту от заболевания корью на протяжении всей жизни. Тем, кто не знает свой вакцинальный статус, целесообразно проведение иммунизации, так как эта группа занимает сегодня второе место среди заболевших после непривитых.
Отмечается, что для предотвращения распространения инфекции от кори необходимо привить 95–98% населения.
Ранее студент Российского технологического университета МИРЭА заболел корью, сообщает «Радиоточка НСН».
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