Почти 200 подтвержденных случаев заболевания корью выявили в Дагестане
Специалисты республиканского управления Роспотребнадзора зарегистрировали почти 200 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью в Дагестане, заявили в ведомстве.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация с корью в России ожидаемо осложняется. По ее словам, болезнь выявлена уже в 44 регионах.
Директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов, в свою очередь, в интервью НСН заявил, что вакцин от кори в России достаточно, при усугублении ситуации с заболеваемостью их производство можно нарастить.
Однако журналисты НСН выяснили, что ситуация с вакцинами против кори в Москве далеко не радужная: в самых популярных медицинских клиниках столицы вакцин от кори нет совсем, а в тех медцентрах, где она "завалялась под шкафом", ее стоимость в совокупности с остальными мероприятиями составит почти 5 тысяч рублей. Вакцинируемому нужно будет сначала сдать анализы на антитела и посетить приём врача, что, конечно же, не бесплатно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru