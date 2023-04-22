Почти 200 подтвержденных случаев заболевания корью выявили в Дагестане

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация с корью в России ожидаемо осложняется. По ее словам, болезнь выявлена уже в 44 регионах.

Директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов, в свою очередь, в интервью НСН заявил, что вакцин от кори в России достаточно, при усугублении ситуации с заболеваемостью их производство можно нарастить.

Однако журналисты НСН выяснили, что ситуация с вакцинами против кори в Москве далеко не радужная: в самых популярных медицинских клиниках столицы вакцин от кори нет совсем, а в тех медцентрах, где она "завалялась под шкафом", ее стоимость в совокупности с остальными мероприятиями составит почти 5 тысяч рублей. Вакцинируемому нужно будет сначала сдать анализы на антитела и посетить приём врача, что, конечно же, не бесплатно, передает «Радиоточка НСН».

