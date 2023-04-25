СМИ: студент Российского технологического университета МИРЭА заболел корью
25 апреля 202321:23
Случай кори выявлен у студента Российского технологического университета МИРЭА, сообщает РИАН Новости со ссылкой на вуз.
По информации агентства, занятия в кампусе вуза на улице Стромынка будут проводиться онлайн в ближайшие 20 дней.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация с корью в России ожидаемо осложняется. По ее словам, болезнь выявлена уже в 44 регионах.
Журналисты НСН выяснили, что дефицит вакцин от кори затронул ведущие клиники столичного региона, передает «Радиоточка НСН».
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25 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru