СМИ: студент Российского технологического университета МИРЭА заболел корью

Случай кори выявлен у студента Российского технологического университета МИРЭА, сообщает РИАН Новости со ссылкой на вуз.

Почти 200 подтвержденных случаев заболевания корью выявили в Дагестане

По информации агентства, занятия в кампусе вуза на улице Стромынка будут проводиться онлайн в ближайшие 20 дней.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация с корью в России ожидаемо осложняется. По ее словам, болезнь выявлена уже в 44 регионах.

Журналисты НСН выяснили, что дефицит вакцин от кори затронул ведущие клиники столичного региона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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