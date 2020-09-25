В Минздраве пообещали регулировать цены на препараты от COVID-19
25 сентября 202011:21
Святослав Павлов
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что цены на разрешенные для амбулаторного применения препараты от коронавируса будут регулироваться.
По его словам, регулированием ценообразования будут заниматься ФАС совместно с Минздравом.
Мурашко рассказал журналистам, что ряд лекарств от коронавируса будут включены в список жизненно важных препаратов.
Ранее сообщалось, что российский препарат от коронавируса «Авифавир» будет стоить около восьми тысяч рублей.
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25 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru