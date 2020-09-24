Стала известна цена препарата «Авифавир» для лечения COVID-19

Дмитриев назвал цену в 12 тысяч рублей завышенной, именно столько стоит вакцина в аптеках.

«Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную», - сказал он.

Вместе с тем глава РФПИ подчеркнул, что препарат доступен бесплатно в больницах.

Ранее экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, при каких условиях возможно влияние российской вакцины на курс рубля.

«Если бы Россия была на этом рынке монополистом или хотя бы занимала его значительную долю. Тогда бы она продавала эту вакцину за рубеж, и был бы приток капитала в страну», - отметил специалист.

По его словам, для влияния на курс рубля нужно продать препарат на триллион рублей минимум, «а лучше на три-четыре триллиона».

«Или если бы из-за этой вакцины в Россию бы устремились инвесторы из-за рубежа. В это очень тяжело поверить», - заметил Жуковский.

По его мнению, у российской вакцины от коронавируса нет международных перспектив.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о высоком спросе из-за рубежа на новую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

