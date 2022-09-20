В Минздраве не исключили рост числа заболевших коронавирусом до 100 тысяч в сутки
Россиян призвали вакцинироваться, носить защитные маски, так как в РФ возможен рост числа заболевших коронавирусом до 100 тысяч в сутки, сообщают «Известия» со ссылкой на главного инфекциониста Министерства здравоохранения России Владимира Чуланова.
По его словам, заболеваемость COVID-19 растет во многих регионах. «Поэтому вакцинируемся и не стесняемся носить маски», — сказал Чуланова. Отмечается, что тяжелое течение болезни в последнее время развивается не только у людей из групп риска, но и у тех, кто несвоевременно вакцинировался.
Инфекционист отметил важность вакцинации от гриппа из-за нарастания заболеваемости.
Как сообщалось ранее, летальность от COVID-19 в России может вырасти до 200 случаев в сутки, после чего выйдет на плато.
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