В Минздраве не исключили рост числа заболевших коронавирусом до 100 тысяч в сутки

По его словам, заболеваемость COVID-19 растет во многих регионах. «Поэтому вакцинируемся и не стесняемся носить маски», — сказал Чуланова. Отмечается, что тяжелое течение болезни в последнее время развивается не только у людей из групп риска, но и у тех, кто несвоевременно вакцинировался.

Инфекционист отметил важность вакцинации от гриппа из-за нарастания заболеваемости.

Как сообщалось ранее, летальность от COVID-19 в России может вырасти до 200 случаев в сутки, после чего выйдет на плато.

