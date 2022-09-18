Гинцбург: Не исключено повышение летальности от коронавируса в России

По его словам, за прошедшие 1,5 месяца смертность от коронавируса в стране уже выросла в 3,5 раза. Отмечается, что в РФ может наблюдаться значительный рост числа заболевших в сутки. На системе здравоохранения это не скажется, отметил Гинцбург.

Напомним, ношение защитных масок в общественных местах снова стало обязательным в 11 регионах России. Что касается остальных 74 регионов, то в них носить защитные маски следует только при посещении медицинских учреждений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

