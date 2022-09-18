Гинцбург: Не исключено повышение летальности от коронавируса в России

Летальность от COVID-19 в России может вырасти до 200 случаев в сутки, после чего выйдет на плато, сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

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По его словам, за прошедшие 1,5 месяца смертность от коронавируса в стране уже выросла в 3,5 раза. Отмечается, что в РФ может наблюдаться значительный рост числа заболевших в сутки. На системе здравоохранения это не скажется, отметил Гинцбург.

Напомним, ношение защитных масок в общественных местах снова стало обязательным в 11 регионах России. Что касается остальных 74 регионов, то в них носить защитные маски следует только при посещении медицинских учреждений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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