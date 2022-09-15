В Центре им. Чумакова допустили, что источник коронавируса не установят

Источник происхождения коронавируса может быть никогда не определён, заявил ТАСС Константин Чернов - директор по развитию Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова. По его словам, вероятность такого исхода достаточно большая.

Как считает специалист, для выяснения всего спектра ситуации необходимо организовать детальное исследование всех причин её возникновения. Однако для этого придётся предпринять ряд шагов, которые не имеют прямого отношения к науке.

Комиссия журнала Lancet допустила лабораторное происхождения коронавируса

Речь идёт об административных и даже политических решениях, отмети Чернов. По его словам, сегодня это практически не представляется возможным.

В США предполагают, что коронавирус мог быть выведен искусственно в лабораториях Китая. Ряд экспертов, наоборот, выдвигают версию его американского происхождения. Так, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что коронавирус начал свой путь в США, где велись специальные исследования, которые позже перевели в Китай.

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Фото: kremlin.ru
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