Путин заявил, что верит в способность медицины продлить жизнь
Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы бессмертия. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
По словам российского лидера, он верит в способность современной медицины значительно продлить жизнь - на это позволяют надеяться «современные средства оздоровления и хирургические всякие операции».
«Позволяют надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, а существенным образом продолжительность жизни увеличится», - сказал он.
Российский лидер добавил, что эту тему в своё время активно развивал бывший премьер Италии Сильвио Берлускони.
Ранее Путин заявил, что несколько лет назад врачи предлагали ему носить очки, однако он отказался, сообщает RT.
