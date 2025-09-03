Путин заявил, что верит в способность медицины продлить жизнь

По словам российского лидера, он верит в способность современной медицины значительно продлить жизнь - на это позволяют надеяться «современные средства оздоровления и хирургические всякие операции».

«Позволяют надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, а существенным образом продолжительность жизни увеличится», - сказал он.

Российский лидер добавил, что эту тему в своё время активно развивал бывший премьер Италии Сильвио Берлускони.

Ранее Путин заявил, что несколько лет назад врачи предлагали ему носить очки, однако он отказался, сообщает RT.

