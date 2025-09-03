Россия и Китай готовы объединиться в борьбе за бессмертие
Трансплантолог Надежда Бабенко заявила НСН, что Владимир Путин и Си Цзиньпин затронули тему трансплантации органов и бессмертия, так как сегодня это перспективная сфера для сотрудничества.
Россия и Китай могут обмениваться научными достижениями в сфере трансплантации органов, несмотря на индивидуальные подходы всех стран к вопросам донорства, заявила НСН детский трансплантолог Надежда Бабенко.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе военного парада по случаю победы над японской агрессией и во Второй мировой войне в Пекине подискутировали на предмет трансплантации органов и бессмертия, пишет Reuters. Си Цзиньпин сказал, что раньше люди редко доживали до 70, а сейчас в этом возрасте ты еще ребенок. Также Си Цзиньпин подчеркнул, что, по некоторым прогнозам, в текущем веке люди смогут доживать до 150 лет. Бабенко уверена, что страны сегодня могут сотрудничать в этой области.
«Трансплантация органов – это безусловно перспективная тема. А совместное развитие в этом вопросе с Китаем сегодня перспективнее, чем когда-либо. У нас с китайскими коллегами подход практически одинаковый. Я думаю, это будет в парадигме нашей дружбы. Что касается развития трансплантологии в Китае, надо понимать, что это очень емкая область, это не только хирургия, но и иммуносупрессия. Поэтому также важна организация донорства, как родственного, так и посмертного. Системы во всем мире разные. Важно, что с Китаем мы находим точки соприкосновения. Мы хотим получить в первую очередь научный прогресс во взаимодействии с партнерами из Китая», - рассказала она.
Вклад медицины в вопрос долголетия не так велик – всего 12-15%, больше всего влияет здоровый образ жизни, рассказал НСН врач кардиолог, гериатр Юрий Конев.
