Россия и Китай могут обмениваться научными достижениями в сфере трансплантации органов, несмотря на индивидуальные подходы всех стран к вопросам донорства, заявила НСН детский трансплантолог Надежда Бабенко.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе военного парада по случаю победы над японской агрессией и во Второй мировой войне в Пекине подискутировали на предмет трансплантации органов и бессмертия, пишет Reuters. Си Цзиньпин сказал, что раньше люди редко доживали до 70, а сейчас в этом возрасте ты еще ребенок. Также Си Цзиньпин подчеркнул, что, по некоторым прогнозам, в текущем веке люди смогут доживать до 150 лет. Бабенко уверена, что страны сегодня могут сотрудничать в этой области.