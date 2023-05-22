В Ирландии на всем алкоголе появятся спецэтикетки о вреде для здоровья

В результате Ирландия стала первой страной в мире, которая ввела такие спецэтикетки на алкоголе, сообщает РИА Новости. Ранее их разрешила использовать Европейская комиссия, несмотря на то, что Италия, Франция и Испания, являющиеся главными производителями вина в Европе, выступали категорически против.

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни назвал такое решение абсурдным. «Этот выбор, который игнорирует разницу между умеренным потреблением и злоупотреблением алкоголем», - написал он ранее в Twitter.

Гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с НСН заявил, что россияне не заметят отсутствие субпремиального коньяка «Арарат» в магазинах.







