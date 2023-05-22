В Ирландии на всем алкоголе появятся спецэтикетки о вреде для здоровья
Ирландия обязала маркировать все бутылки с алкоголем картинками о рисках для здоровья по аналогии с предупредительными надписями о вреде курения на упаковках для табачных изделий. Такая мера вступит в силу с 2026 года. С этого времени на бутылках со спиртным, в том числе с пивом и вином, появятся предупреждения о том, что «алкоголь вызывает болезни печени» и что «с алкоголем связано возникновение рака».
В результате Ирландия стала первой страной в мире, которая ввела такие спецэтикетки на алкоголе, сообщает РИА Новости. Ранее их разрешила использовать Европейская комиссия, несмотря на то, что Италия, Франция и Испания, являющиеся главными производителями вина в Европе, выступали категорически против.
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни назвал такое решение абсурдным. «Этот выбор, который игнорирует разницу между умеренным потреблением и злоупотреблением алкоголем», - написал он ранее в Twitter.
Гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с НСН заявил, что россияне не заметят отсутствие субпремиального коньяка «Арарат» в магазинах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru