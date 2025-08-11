Страны Северо-Балтийской восьмерки одобрили план Трампа по Украине

Вблизи Запорожской АЭС участились обстрелы Глава дипслужбы Евросоюза Каллас созывает совещание глав МИД стран ЕС Петербургский театр имени Ленсовета назвал смерть Бутусова огромным ударом В Выборге в 33-й раз открылся кинофестиваль «Окно в Европу» Конец лета в Москве будет прохладным