Страны Северо-Балтийской восьмерки одобрили план Трампа по Украине
Страны Северо-Балтийской восьмерки поддержали инициативу американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта вокруг Украины, сказано в совместном заявлении на сайте норвежского правительства.
Они выразили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Также страны будут продолжать вводить антироссийские санкции.
В Северо-Балтийскую восьмерку входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция.
Ранее стало известно, что лидер Украины Владимир Зеленский встревожен решением президента США Дональда Трампа провести без его участия личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
