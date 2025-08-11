Россияне пожаловались на навязывание в банках дополнительных услуг к кредитам
Клиенты российских банков вынуждают оформить дополнительные продукты вместе с льготной ипотекой, сообщают «Известия».
О таких практиках нередко сообщают клиенты «Сбера». Россиян вынудили купить подписку «Домклик Плюс» при оформлении жилищного займа. В кредитной организации объяснили, что от этого зависит низкая ставка по льготной программе — отказ от подписки автоматически приводит к ее увеличению на 1 п.п.
Однако в подписку помимо страхования жизни входят не связанные с ипотекой сервисы, например, онлайн-кинотеатр и музыкальный сервис. Одна из клиенток банка оформила IT-ипотеку, но вместе с кредитом ее уговорили купить страховку за 25 тысяч рублей. Жительнице Москвы объяснили, что это обязательное условие для снижения ставки. Как заявили в Центробанке РФ, ставить выдачу кредита в зависимость от покупки страхования жизни банкам запрещено.
Если клиент банка столкнулся с навязыванием страховки по кредитной карте, ему необходимо обратиться в Центробанк РФ и даже в Роспотребнадзор. Об этом НСН рассказал глава союза потребителей Алексей Койтов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне пожаловались на навязывание в банках дополнительных услуг к кредитам
- Глава Русского центра на Аляске назвала предполагаемое место встречи Путина и Трампа
- Вице-президент США: Трамп не уверен в успехе переговоров с Путиным на Аляске
- Планируется полностью изменить систему портала «Госуслуги»
- СМИ: Секретная служба США сняла жилье в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа
- Страны Северо-Балтийской восьмерки одобрили план Трампа по Украине
- Один человек погиб, 29 травмированы из-за землетрясения в Турции
- Астронавт NASA: В космосе случались странные вещи
- В Москве пройдет прощание с Бутусовым
- На Солнце произошел мощный выброс плазмы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru