Россияне пожаловались на навязывание в банках дополнительных услуг к кредитам

О таких практиках нередко сообщают клиенты «Сбера». Россиян вынудили купить подписку «Домклик Плюс» при оформлении жилищного займа. В кредитной организации объяснили, что от этого зависит низкая ставка по льготной программе — отказ от подписки автоматически приводит к ее увеличению на 1 п.п.

Однако в подписку помимо страхования жизни входят не связанные с ипотекой сервисы, например, онлайн-кинотеатр и музыкальный сервис. Одна из клиенток банка оформила IT-ипотеку, но вместе с кредитом ее уговорили купить страховку за 25 тысяч рублей. Жительнице Москвы объяснили, что это обязательное условие для снижения ставки. Как заявили в Центробанке РФ, ставить выдачу кредита в зависимость от покупки страхования жизни банкам запрещено.

Если клиент банка столкнулся с навязыванием страховки по кредитной карте, ему необходимо обратиться в Центробанк РФ и даже в Роспотребнадзор. Об этом НСН рассказал глава союза потребителей Алексей Койтов.

