Один человек погиб, 29 травмированы из-за землетрясения в Турции

Стихия произошла в провинции Балыкесир. Магнитуда подземных толчков составила 6,1.

Землетрясение ощущалось около 20–30 секунд минимум в 10 районах на западе страны. В настоящее время в некоторых регионах есть проблемы с мобильной связью.

В результате землетрясения одно здание обрушилось, еще 24 повреждены.

Есть предположение, что под завалами могут находиться люди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

