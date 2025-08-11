Один человек погиб, 29 травмированы из-за землетрясения в Турции
11 августа 202503:31
В Турции в результате землетрясения один человек погиб, еще 29 получили травмы, сообщают «Известия».
Стихия произошла в провинции Балыкесир. Магнитуда подземных толчков составила 6,1.
Землетрясение ощущалось около 20–30 секунд минимум в 10 районах на западе страны. В настоящее время в некоторых регионах есть проблемы с мобильной связью.
В результате землетрясения одно здание обрушилось, еще 24 повреждены.
Есть предположение, что под завалами могут находиться люди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
