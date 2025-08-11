СМИ: Секретная служба США сняла жилье в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа
11 августа 202504:31
В США Секретная служба, отвечающая за охрану первых лиц страны, арендовала жилье в городе Анкоридж на Аляске перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает The New York Times.
Как заявил изданию один из риэлторов, он сдал недвижимость с шестью спальнями по запросу Секретной службы.
Ранее власти Аляски заявили, что не знают, где именно пройдет встреча Путина и Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Планируется полностью изменить систему портала «Госуслуги»
- СМИ: Секретная служба США сняла жилье в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа
- Страны Северо-Балтийской восьмерки одобрили план Трампа по Украине
- Один человек погиб, 29 травмированы из-за землетрясения в Турции
- Астронавт NASA: В космосе случались странные вещи
- В Москве пройдет прощание с Бутусовым
- На Солнце произошел мощный выброс плазмы
- Иран: Алиев и Пашинян совершили ту же ошибку, что и Зеленский
- СМИ: В Московской области прогремели взрывы
- Путин рассказал президенту Киргизии об итогах встречи с Уиткоффом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru