СМИ: Секретная служба США сняла жилье в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа

В США Секретная служба, отвечающая за охрану первых лиц страны, арендовала жилье в городе Анкоридж на Аляске перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает The New York Times.

Как заявил изданию один из риэлторов, он сдал недвижимость с шестью спальнями по запросу Секретной службы.

Ранее власти Аляски заявили, что не знают, где именно пройдет встреча Путина и Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
