Вице-президент США: Трамп не уверен в успехе переговоров с Путиным на Аляске
Американский президент Дональд Трамп не уверен в успехе предстоящих на Аляске переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Однако глава Белого дома считает необходимым «попробовать». Президент США сказал Вэнсу: «Может быть, сработает. Может быть, нет. Но стоит попробовать». Вице-президент отметил, что договоренность об этой встрече стала «прорывом для американской дипломатии».
Отмечается, что Вашингтон продолжает вести диалог с Украиной, в нем принимает участие, в том числе госсекретарь Марко Рубио.
Секретная служба США уже сняла жилье в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
