Глава Русского центра на Аляске назвала предполагаемое место встречи Путина и Трампа
Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске может пройти в Анкоридже, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Русского культурного центра на Аляске Анну Верную.
По ее словам, в этом городе останавливаются многие первые лица и политики на дозаправку самолетов, поэтому Анкоридж может стать местом встречи глав двух стран. В ходе визита Путин мог бы возложить памятный венок на военно-мемориальном кладбище «Форд-Ричардсон», где покоятся останки погибших на Аляске советских летчиков.
Секретная служба США уже сняла жилье в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
