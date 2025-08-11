Глава Русского центра на Аляске назвала предполагаемое место встречи Путина и Трампа

По ее словам, в этом городе останавливаются многие первые лица и политики на дозаправку самолетов, поэтому Анкоридж может стать местом встречи глав двух стран. В ходе визита Путин мог бы возложить памятный венок на военно-мемориальном кладбище «Форд-Ричардсон», где покоятся останки погибших на Аляске советских летчиков.

Секретная служба США уже сняла жилье в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

