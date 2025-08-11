В России ожирение могут признать социально значимой болезнью

Депутаты рекомендовали Минздраву установить диспансерное наблюдение за гражданами, у которых стоит диагноз ожирение. Также предложено создать межведомственную рабочую группу по выработке более здорового меню для школьных столовых.

Ранее стало известно, что около 40% детей в России страдают ожирением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

