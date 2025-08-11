СМИ: Сильнейшее землетрясение и огромное цунами может стереть США с лица земли

Тихоокеанскому побережью США угрожает разрушительное землетрясение магнитудой от 8,0 до 9,0, сообщает Daily Mail.

Мощное землетрясение на Камчатке прогнозировалось на 70 лет позже

Как выяснили ученые из Политехнического университета Вирджинии, оно может произойти к 2100 году. В этом случае 30-метровое мегацунами может стереть с лица земли большую часть Западного побережья, поскольку береговая линия мгновенно опустится почти на 2,5 метра.

Эксперты отмечают, что это, безусловно, станет настоящей катастрофой для США. Придет цунами, и оно будет разрушительным.

Ранее стало известно, что южная часть Камчатки сдвинулась после землетрясения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеСША

Горячие новости

Все новости

партнеры