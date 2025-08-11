СМИ: Сильнейшее землетрясение и огромное цунами может стереть США с лица земли
Тихоокеанскому побережью США угрожает разрушительное землетрясение магнитудой от 8,0 до 9,0, сообщает Daily Mail.
Как выяснили ученые из Политехнического университета Вирджинии, оно может произойти к 2100 году. В этом случае 30-метровое мегацунами может стереть с лица земли большую часть Западного побережья, поскольку береговая линия мгновенно опустится почти на 2,5 метра.
Эксперты отмечают, что это, безусловно, станет настоящей катастрофой для США. Придет цунами, и оно будет разрушительным.
Ранее стало известно, что южная часть Камчатки сдвинулась после землетрясения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru