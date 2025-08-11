Вассерман объявлен в розыск на Украине
Депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман находится в розыске на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения украинских органов власти.
Отмечается, что Вассермана объявили в розыск в 2022 году.
Анатолий Вассерман родился в Одессе. В 1994 году эрудит участвовал в выборах в Верховную раду Украины, однако не смог пройти в парламент. В 2017-м Вассерман получил гражданство России. На Украине против него расследовалось уголовное дело о сепаратизме.
Ранее украинские власти объявили в розыск музыкального продюсера Юрия Бардаша, его обвиняют в призывах к насильственному изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению границ, оправдании «вооруженной агрессии» России против Украины, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Анкаре произошло землетрясение
- Минобороны: Ночью над Россией уничтожили 32 украинских БПЛА
- Вассерман объявлен в розыск на Украине
- СМИ: Сильнейшее землетрясение и огромное цунами может стереть США с лица земли
- В России ожирение могут признать социально значимой болезнью
- Россияне пожаловались на навязывание в банках дополнительных услуг к кредитам
- Глава Русского центра на Аляске назвала предполагаемое место встречи Путина и Трампа
- Вице-президент США: Трамп не уверен в успехе переговоров с Путиным на Аляске
- Планируется полностью изменить систему портала «Госуслуги»
- СМИ: Секретная служба США сняла жилье в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru