Вассерман объявлен в розыск на Украине

Депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман находится в розыске на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения украинских органов власти.

Отмечается, что Вассермана объявили в розыск в 2022 году.

Анатолий Вассерман родился в Одессе. В 1994 году эрудит участвовал в выборах в Верховную раду Украины, однако не смог пройти в парламент. В 2017-м Вассерман получил гражданство России. На Украине против него расследовалось уголовное дело о сепаратизме.

Ранее украинские власти объявили в розыск музыкального продюсера Юрия Бардаша, его обвиняют в призывах к насильственному изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению границ, оправдании «вооруженной агрессии» России против Украины, пишет Ura.ru.

