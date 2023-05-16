Никаких полумер: Депутат Хамзаев призвал запретить продажу любого алкоголя до 21 года

Ранее результаты опроса сервиса SuperJob показали, что запрет на продажу крепкого алкоголя и любой алкосодержащей продукции молодежи до 21 года поддерживают уже 73% опрошенных россиян. Отмечается, что это на три п.п. больше, чем в 2021 году, когда Минздрав выступал с аналогичным предложением. Хамзаев назвал инициативу Минздрава полумерой.

«Справедливости ради отмечу, что это общественная инициатива, а не инициатива Минздрава. Ведомство ее поддержало. В свою очередь “Трезвая Россия” девять лет отстаивает эту историю. Минздрав предлагает запретить продажу крепкого алкоголя, от 17 градусов и выше. На мой взгляд, это непрофессиональное решение, полумера. Нельзя разделять алкоголь на менее опасный и более опасный. Нужно вводить тотальный запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года, как это сделано в США и ряде других стран. Это ярко выраженная и принципиальная проблема с точки зрения демографии и других акцентов. Кроме того, как мы видим из соцопросов, подавляющее большинство граждан поддерживает эту позицию», — сказал Хамзаев.

Собеседник НСН заверил, что запрет на продажу алкоголя не приведет к расширению «черного рынка».

«Это глупость. Так говорят те, кто лоббирует интересы алкогольной индустрии. Доля контрафактного рынка существует там, где есть коррупционная составляющая. Это не имеет никакого отношения к ограничениям. Это параллельная сложная проблема, она, безусловно, требует решения и принципиального подхода. Но это не причина для того, чтобы не вводить ограничения», — подытожил он.

Ранее Хамзаев заявил, что присутствие алкоголя на кассах вредит не только взрослому покупателю, способному машинально купить бутылку, но и детям, которые видят спиртное, стоя в очереди на оплату товара. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

