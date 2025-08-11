Планируется полностью изменить систему портала «Госуслуги»
В России планируют трансформировать систему государственных услуг, сообщают «Известия».
Как заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, необходимо сгруппировать разрозненные сервисы под конкретные жизненные обстоятельства. Изменения будут осуществить на портале «Госуслуги». Благодаря этому россиянам не понадобится искать каждый сервис отдельно — их свяжут по принципу одного окна.
Григоренко указал, что каждая услуга должна быть удобной и быстрой. За каждой из них планируют закреплять своего куратора, который будет ее контролировать. Человек, который обращается за услугой, будет знать, кто несет персональную ответственность за ее качество.
До конца 2030 года 99% массовых социально значимых услуг планируют перевести в электронный вид. Сейчас показатель составляет 90%.
Как заявил министр цифрового развития Максут Шадаев, необходимо увеличить количество услуг и перевести их в цифровой вид, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
