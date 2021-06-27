В Индии у летучих мышей обнаружили смертельно опасный для людей вирус

Отмечается, что Nipah относится к наиболее опасным видам вирусов в мире. Его частыми носителями являются летучие мыши и лисы. Однако, человек также может заразиться, если съест фрукт, на который попала слюна больного животного. У медиков нет вакцины против вируса Nipah, поэтому смертность от него колеблется на уровне 40-75%, пишет Газета.ru.

«Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей», - цитируют индийских ученых «Известия».

Ученые обратили внимание на высокую вероятность передачи вируса человеку из-за опасного соседства летучих мышей и людей.

Напомним, до сих пор идут споры о происхождении коронавируса COVID-19/ Выяснением происхождения коронавируса должны заниматься ученые, а не спецслужбы. Об этом ранее заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Он отметил, что противостояние в этом вопросе мешает изучать произошедшее, странам необходимо сотрудничать.

