СМИ: Коронавирус перешел к человеку от летучих мышей через промежуточное звено

Утечка коронавируса нового типа из лаборатории маловероятна, инфекция могла быть передана человеку от летучих мышей через промежуточное животное. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на проект отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая.

Как отмечает агентство, черновой вариант документа был получен от дипломата, представляющего одну из стран-участниц ВОЗ. Неизвестно, будут ли внесены изменения в отчет до его официальной публикации.

Согласно документу, эксперты определили четыре версии передачи коронавируса человеку. Наиболее вероятно, что инфекция перешла от летучих мышей через промежуточное звено, отмечает РИА ФАН.

Прямое заражение через летучих мышей оцениваю как менее вероятное, низкая вероятность — у сценария заражения через продукты.

Эксперты отмечают, что у летучих мышей обнаружили ближайшего родственника коронавируса, вызвавшего пандемию. Однако эволюционная дистанция между этими инфекциями «оценивается в несколько десятилетий». Похожие вирусы обнаружили у панголинов, однако переносчиками инфекции могли быть подверженные ей норки и кошки, отмечает Газета.ру.

Доклад ВОЗ был подготовлен по результатам миссии специалистов организации в Ухань в январе-феврале текущего года. На итоговой пресс-конференции представители ВОЗ сообщили, что не достигли какого-либо серьезного прорыва, однако определили основные гипотезы возникновения вируса. Предполагалось, что доклад экспертов организации будет представлен в феврале, однако публикация документа неоднократно откладывалась.

