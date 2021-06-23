Названа главная опасность индийского штамма коронавируса

Индийский штамм опасен тем, что при нем функция легких падает гораздо быстрее, чем в начале пандемии, рассказала «Ленте.ру» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Она отметила, что состояние легких может значительно ухудшаться с каждым днем. «Пациент поступает в больницу с КТ-2, завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации», — предупредила Баранова.