Названа главная опасность индийского штамма коронавируса
Индийский штамм опасен тем, что при нем функция легких падает гораздо быстрее, чем в начале пандемии, рассказала «Ленте.ру» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Она отметила, что состояние легких может значительно ухудшаться с каждым днем. «Пациент поступает в больницу с КТ-2, завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации», — предупредила Баранова.
Биолог добавила, что для нормальной работы легких нужна влажность, которую обеспечивают клетки эпителия. При заражении COVID-19 они перестают выделять необходимую смесь, пишет портал News.ru. При ухудшении состояния пациента клетки превращаются в соединительную ткань, которая может производить только вредные для организма вещества.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что индийский штамм коронавируса при попадании в кровь становится очень устойчивым к антителам. При этом он подчеркнул, что при вакцинации «Спутником V» уровень антител достаточен, чтобы противостоять инфекции.
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