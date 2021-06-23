В Москве зафиксировано максимальное число смертей от коронавируса

За минувшие сутки в Москве отмечено максимальное число летальных случаев пациентов с COVID-19 – 88. В Санкт-Петербурге умерли 93 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Очередь на укол. В России подскочило число желающих вакцинироваться

Всего в России за сутки подтверждено 548 смертей от коронавируса, что составляет максимальное число с 11 февраля.

Число новых зараженных коронавирусом увеличилось по данным на 23 июня на 17 594, пишет «Свободная пресса». Всего заболевших с начала пандемии составило 5 368 513.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 в городе связан в первую очередь с распространением индийского штамма, передает RT.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры