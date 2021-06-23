В Москве зафиксировано максимальное число смертей от коронавируса

Всего в России за сутки подтверждено 548 смертей от коронавируса, что составляет максимальное число с 11 февраля.

Число новых зараженных коронавирусом увеличилось по данным на 23 июня на 17 594, пишет «Свободная пресса». Всего заболевших с начала пандемии составило 5 368 513.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 в городе связан в первую очередь с распространением индийского штамма, передает RT.



