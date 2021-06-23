В Москве зафиксировано максимальное число смертей от коронавируса
За минувшие сутки в Москве отмечено максимальное число летальных случаев пациентов с COVID-19 – 88. В Санкт-Петербурге умерли 93 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Всего в России за сутки подтверждено 548 смертей от коронавируса, что составляет максимальное число с 11 февраля.
Число новых зараженных коронавирусом увеличилось по данным на 23 июня на 17 594, пишет «Свободная пресса». Всего заболевших с начала пандемии составило 5 368 513.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 в городе связан в первую очередь с распространением индийского штамма, передает RT.
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131 тыс.+548 / сут.
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