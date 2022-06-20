В Госдуме объяснили, почему «Спутника V» нет в календаре прививок

Перед внесением вакцины «Спутник V» в национальный календарь прививок нужно сформировать у населения полное доверие к препарату, рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Когда эксперты обсудят и опубликуют все результаты, полученные по итогам третьей, четвертой фазы исследований, к этому можно будет подойти. Пока, к сожалению, эти сведения у нас очень разрозненные, не сгруппированные и не дана оценка независимых экспертов. Все это вызывает недоверие у людей, тем более на фоне агрессивной политики принуждения, которая длительное время существовала в стране. Ничего плохого в этом не вижу, просто это надо сделать в надлежащем порядке. Чтобы все было прозрачно, четко, понятно. После того, как ответы на все эти вопросы получим, в течение полугода-года это можно сделать (внести Спутник V в календарь прививок), если будет желание со стороны разработчиков и регуляторов», - считает парламентарий.

Включить вакцину «Спутник V» в национальный календарь прививок предложил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.