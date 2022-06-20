В Госдуме объяснили, почему «Спутника V» нет в календаре прививок
Депутат Алексей Куринный рассказал в эфире НСН, что прежде чем внести «Спутник V» в нацкалендарь прививок, нужно опубликовать всестороннюю оценку препарата независимыми экспертами.
Перед внесением вакцины «Спутник V» в национальный календарь прививок нужно сформировать у населения полное доверие к препарату, рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Когда эксперты обсудят и опубликуют все результаты, полученные по итогам третьей, четвертой фазы исследований, к этому можно будет подойти. Пока, к сожалению, эти сведения у нас очень разрозненные, не сгруппированные и не дана оценка независимых экспертов. Все это вызывает недоверие у людей, тем более на фоне агрессивной политики принуждения, которая длительное время существовала в стране. Ничего плохого в этом не вижу, просто это надо сделать в надлежащем порядке. Чтобы все было прозрачно, четко, понятно. После того, как ответы на все эти вопросы получим, в течение полугода-года это можно сделать (внести Спутник V в календарь прививок), если будет желание со стороны разработчиков и регуляторов», - считает парламентарий.
Включить вакцину «Спутник V» в национальный календарь прививок предложил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.
Куринный напомнил, что если вакцина от COVID-19 будет внесена в национальный календарь прививок, то все население в обязательном порядке должно будет вакцинироваться. Сейчас это касается лишь отдельных групп граждан.
«Если «Спутник V» включат в национальный календарь, это будет как прививка против гриппа, которая сегодня не вызывает ни у кого особых вопросов в рамках опробованных вакцин, изученных осложнений и всего остального. Если говорить об эпидпоказаниях, то есть группы, которые должны прививаться в обязательном порядке, этого правила никто не отменял», - сказал зампредседателя думского Комитета по охране здоровья.
Институт им. Гамалеи создал вакцину для всех групп населения, кроме детей 0-6 лет. По словам Гинцбурга, скорее всего, это будет интерназальная вакцина, которая сейчас проходит испытания для взрослых. Если испытания дофинансируются, то аналогичная скорее появится для самых маленьких.
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