Гинцбург призвал расширять национальный календарь прививок в России

Российский национальный календарь прививок нуждается в совершенствовании и расширении, в перечень следует включить в том числе вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Тем национальный календарь прививок хорош: он в настоящее время все включает, но потихоньку надо совершенствовать его и расширять, как с COVID-19», — отметил ученый в беседе с ТАСС.

По мнению Гинцбурга, введение вакцины «Спутник V» в национальный календарь прививок — единственный способ решения всех проблем, связанных с коронавирусом и пандемией. Глава центра Гамалеи пояснил, что это будет означать обязательную вакцинацию от COVID-19 для всего населения, «как в советские времена», пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВакцинацияАлександр Гинцбург
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