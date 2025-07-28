В Госдуме рассказали о нововведениях в процедуре аборта. Так, с 1 сентября 2025 года в России вводится новая форма согласия на аборт, более подробно описывающая процедуру и ее риски, включая бесплодие, боли, осложнения, гормональные и психические проблемы, а также риск заболеваний молочной железы и сердца. Также в документ добавлен пункт о возможности передачи информации о состоянии здоровья беременной другому лицу, указанному в согласии, и месте подписи представителя, если женщина находится под опекой. Милютина отметила, что большая часть женщин, которые когда-то сделали аборт, жалеют об этом.

«Я занимаюсь лечением бесплодия, работая с женщинами, которые когда-то сделали аборт. На самом деле, большинство из них жалеют о том, что они сделали. В связи с этим, думаю, важно предупреждать женщин о возможных последствиях аборта. Сложно найти женщину, которая бы не жалела о сделанном аборте. Перед процедурой женщина подписывает медицинское согласие, однако то, насколько подробно это обсуждается, зависит только от врача. Нередко врачи, наоборот, агитируют женщин на аборт из-за приема антибиотиков, например. Я сталкивалась с такими историями. Врач сильно может повлиять на ситуацию, когда речь идет об аборте», - сказала собеседница НСН.

В России нужно запретить аборты, кроме тех, которые продиктованы медицинскими причинами, считает глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец заявила НСН, что широко рассказывать о гормональных контрацептивах для женщин неправильно, потому что это может привести к тому, что россиянки будут сами себе назначать такие препараты.

