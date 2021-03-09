В России выявили менее 10 тысяч случаев COVID-19 впервые с октября

В России за прошедшие сутки выявили 9 445 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. С начала пандемии в стране подтвердили 4 342 747 заболеваний COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за распространением инфекции.

Отмечается, что за последние 24 часа в России умерло 336 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 89 809 заболевших.

В Москве прививку от коронавируса сделали более 700 тысяч человек

При этом выздоровели 9 931 человек с подтвержденным коронавирусом. За все время пандемии в России 3 932 177 человек вылечились от COVID-19 .



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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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