В детских медкартах Москвы появился раздел «Данные о ребенке»

В детских электронных медицинских картах Москвы появился новый раздел «Данные о ребенке». Теперь родители могут на своё усмотрение внести в него сведения о наличии или отсутствии у ребенка аллергии. Об этом в эфире НСН рассказала главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый раздел в электронных медкартах детей «Данные о ребенке» родители могут обновить, заполнив анкету из 10 основных вопросов. Информация автоматически будет доступна врачам в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Раздел доступен родителям на mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Как отметила Каширина, новая страница в медицинской карте ребёнка просто необходима для работы врачей.

«Врачи видят так называемый «аллергоанамнез» в электронной карте ребёнка для того, чтобы понять состояние его здоровья, определить показания и противопоказания, назначить правильное лечение и в дальнейшем понимать, как ребёнок отреагирует на тот или иной фактор. Очень важно знать, имеется ли у ребёнка аллергия на что-либо, например, на лекарственные средства», - подчеркнула педиатр.

Говоря о видах аллергии, главный врач детской поликлиники отметила, что характерные реакции могут быть вызваны совершенно разными причинами.

«У детей заподозрить аллергию можно очень просто, так как у детей бывают высыпания на коже и родители, как правило, считают, что это именно аллергия. Но это не всегда так. Кожные высыпания могут быть характерны не только для аллергии, но и для инфекционных и иных заболеваний. А что касается именно аллергической реакции, то тут родителям, прежде всего, нужно обратить внимание на то, как себя ведёт ребёнок: есть ли у него какие-то изменения в состоянии здоровья, есть ли внешние проявления и так далее… Ведь аллергию могут вызывать разные факторы: химические, биологические и физические. Например, мы с вами слышали про реакцию на холод – это физический фактор. Может быть фото-аллергия, когда люди не переносят солнце. У многих детей бывает пищевая аллергия. И может быть какой-то внешний раздражитель – это контактные дерматиты, связанные с нанесением на кожу каких-то средств ухода или дезинфекторов», - напомнила собеседница НСН.