В детских медкартах Москвы появился раздел «Данные о ребенке»
Родители смогут вносить информацию о наличии у ребёнка аллергии в детскую электронную медицинскую карту. О новом разделе медкарты юных москвичей «Данные о ребенке», в эфире НСН рассказала детский врач Эльмира Каширина.
В детских электронных медицинских картах Москвы появился новый раздел «Данные о ребенке». Теперь родители могут на своё усмотрение внести в него сведения о наличии или отсутствии у ребенка аллергии. Об этом в эфире НСН рассказала главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый раздел в электронных медкартах детей «Данные о ребенке» родители могут обновить, заполнив анкету из 10 основных вопросов. Информация автоматически будет доступна врачам в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Раздел доступен родителям на mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».
Как отметила Каширина, новая страница в медицинской карте ребёнка просто необходима для работы врачей.
«Врачи видят так называемый «аллергоанамнез» в электронной карте ребёнка для того, чтобы понять состояние его здоровья, определить показания и противопоказания, назначить правильное лечение и в дальнейшем понимать, как ребёнок отреагирует на тот или иной фактор. Очень важно знать, имеется ли у ребёнка аллергия на что-либо, например, на лекарственные средства», - подчеркнула педиатр.
Говоря о видах аллергии, главный врач детской поликлиники отметила, что характерные реакции могут быть вызваны совершенно разными причинами.
«У детей заподозрить аллергию можно очень просто, так как у детей бывают высыпания на коже и родители, как правило, считают, что это именно аллергия. Но это не всегда так. Кожные высыпания могут быть характерны не только для аллергии, но и для инфекционных и иных заболеваний. А что касается именно аллергической реакции, то тут родителям, прежде всего, нужно обратить внимание на то, как себя ведёт ребёнок: есть ли у него какие-то изменения в состоянии здоровья, есть ли внешние проявления и так далее… Ведь аллергию могут вызывать разные факторы: химические, биологические и физические. Например, мы с вами слышали про реакцию на холод – это физический фактор. Может быть фото-аллергия, когда люди не переносят солнце. У многих детей бывает пищевая аллергия. И может быть какой-то внешний раздражитель – это контактные дерматиты, связанные с нанесением на кожу каких-то средств ухода или дезинфекторов», - напомнила собеседница НСН.
При этом врач-педиатр особо подчеркнула важность доступа к информации о наличии аллергии у ребёнка для школьных медицинских сестёр. По словам Кашириной, именно в школах бывают случаи, когда ребёнок мог чем-то угоститься у одноклассников или столкнуться с иной ситуацией, когда помощь может понадобиться срочно.
«Сведения из раздела «Данные о ребенке» видит медицинская сестра в школе и она будет внимательней относиться к этому ребёнку, зная, что у него может быть на что-то аллергия. Ведь аллергия бывает разной: замедленного типа и немедленного типа. Аллергическая реакция немедленного типа самая страшная, так как приводит к жизненно угрожающей ситуации – к отёку Квинке или анафилактическому шоку», - сказала главный врач детской городской поликлиники.
Всем горожанам с полной учетной записью на портале mos.ru доступ к электронной медицинской карте был автоматически открыт в апреле 2021 года. Если в личном кабинете верифицированы сведения о несовершеннолетних детях (в том числе подопечных), то доступ к их электронным медкартам также предоставляется в проактивном режиме.
Пользователям со стандартной учетной записью на mos.ru для получения доступа к своей электронной медкарте или медкарте несовершеннолетнего ребенка необходимо оформить электронный запрос и дождаться, пока личные данные пройдут проверку. Доступ к электронной медицинской карте предоставляется в течение пяти рабочих дней.
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