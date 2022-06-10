Анастасия Ракова: в Москве расширили функционал детской электронной медкарты
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в детских электронных медкартах стал доступен новый раздел «Данные о ребёнке», сообщает пресс-служба столичного правительства.
По её словам, благодаря нововведению родители могут внести карту информацию о наличии или отсутствии у ребёнка аллергии, для чего нужно заполнить анкету из 10 вопросов.
Она отметила, что летом увеличивается концентрация потенциальных аллергенов в воздухе, поэтому актуальность нового раздела неоспорима.
«Эти данные имеют очень важное значение. Сведения автоматически загрузятся в ЕМИАС и помогут врачу лучше оценить возможные риски для здоровья юных пациентов и назначить эффективное лечение... новый раздел сейчас крайне актуален... ещё один инструмент для заботы о здоровье детей», — добавила заммэра.
Ранее иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев, автор статей по истории медицины, онкологии, онкоиммунологии, заявил, что в сезон опыления деревьев аллергикам и астматикам не рекомендуется проветривать квартиру, сообщает RT.
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