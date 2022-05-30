Вице-мэр Ракова: москвичи стали в 5 раз чаще пользоваться электронными медкартами
Москвичи стали в пять раз чаще обращаться к сервису электронных медицинских карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Популярность электронной медкарты продолжает расти. Только с начала этого года москвичи обратились к сервису более 65 миллионов раз — это в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. Горожане стали тщательнее следить за своим здоровьем и здоровьем своих детей — они просматривают результаты исследований, ведут дневники здоровья, вносят данные о личном и семейном анамнезе», отметила вице-мэр.
Ракова подчеркнула, что такой формат обладает преимуществами: цифровые документы нельзя потерять, а доступ к карте открыт онлайн в любое удобное время.
Сейчас в ЭМК отображаются протоколы осмотров врачей, результаты анализов на коронавирусную инфекцию, лабораторных и инструментальных исследований, выписки из стационаров, истории вакцинаций, данные о выписанных действующих рецептах, больничных листах, вызовах скорой помощи. При необходимости горожане могут выгружать и самостоятельно загружать медицинские документы.
Кроме того, в сервисе доступны блоки, связанные с прохождением обследований в павильонах «Здоровая Москва», с помощью которых этот процесс станет быстрее и доступнее для пациента.
Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, горожане с полной учетной записью на портале mos.ru могут получить упрощенный доступ к электронной медкарте: им не придется ждать проверки данных и можно начать пользоваться сервисом сразу после подачи заявки. Для оформления пользователь должен быть старше 15 лет и иметь полис ОМС. Также москвичи могут получить доступ к электронным медкартам своих несовершеннолетних детей (в том числе подопечных), если в личном кабинете подтверждены сведения о них.
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