В Чечне ввели ограничение на заполняемость мечетей и храмов
В Чечне оперативный штаб по коронавирусу ввел ограничения на посещение мечетей и храмов из-за эпидемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора по Чечне Риту Термулаеву.
Так, заполняемость не должна превышать 50%. Становится обязательным ношение масок для прихожан. Также она посоветовала иметь при себе документ, подтверждающий проведение вакцинации от COVID-19.
Кроме того, с 4 июля в республики вводится масочный режим в общественном транспорте.
Тем временем, власти Иркутской области до 18 июля приостановили работу организаций отдыха и развлечений, в том числе театров, концертных залов и детских игровых комнат.
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