В Чечне ввели ограничение на заполняемость мечетей и храмов

Так, заполняемость не должна превышать 50%. Становится обязательным ношение масок для прихожан. Также она посоветовала иметь при себе документ, подтверждающий проведение вакцинации от COVID-19.

Кроме того, с 4 июля в республики вводится масочный режим в общественном транспорте.

Тем временем, власти Иркутской области до 18 июля приостановили работу организаций отдыха и развлечений, в том числе театров, концертных залов и детских игровых комнат.

