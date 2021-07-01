Песков заявил о необходимости жёстких ограничений из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жизнь и здоровье россиян являются «абсолютным приоритетом», сообщает РИА Новости.

По его словам, очередная вспышка коронавируса в Москве и в России «диктует необходимость жёстких мер». Кроме того, представитель Кремля пожелал, чтобы вопрос посещения ресторанов был самой большой проблемой.

«Пусть невозможность ходить в рестораны будет нашей самой большой проблемой. И если это будет так, то нам всем станет гораздо лучше», - сказал Песков.

Ранее в российском оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что за прошедшие сутки в стране подтверждено 23 543 новых случая заражения, сообщает Ura.ru. Зафиксировано 672 летальных исхода, 16 928 человек выздоровели.