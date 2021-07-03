В Иркутской области приостановили работу организаций отдыха и развлечений

Власти Иркутской области до 18 июля приостановили работу организаций отдыха и развлечений, в том числе театров, концертных залов и детских игровых комнат. Ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, приостановлена деятельность СПА-салонов, соляриев, саун, закрыты фудкорты.

Как уточнили в правительстве Иркутской области для заселения в санатории, дома отдыха, турбазы и аналогичные организации необходимо наличие сертификата о вакцинации (за исключением детей младше 18 лет), отрицательный ПЦР-тест, выданный не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Также сертификат о вакцинации потребуется для занятий спортом в фитнес-центрах, спортзалах и других подобных объектах, для посещения кинотеатров (за исключением несовершеннолетних).

Власти порекомендовали возобновить работу дежурных групп в детских садах региона, а жителям области рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов.

Также с 5 июля по 2 августа будут отменены выезды детей в оздоровительные лагеря за пределы Иркутской области.

«Также отменяется проведение специализированных смен для детей-инвалидов и детей из замещающих семей в летнем оздоровительном лагере "Мандархан" в июле-августе 2021 года. Мэру Иркутска рекомендовано отменить вторую и третью оздоровительные смены в детском оздоровительном лагере "Байкал"», — добавили в пресс-службе правительства.

