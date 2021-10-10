В Чечне с 11 октября вводит QR-коды для посещения общественных мест

Жители Чечни с 11 октября смогут посещать общественные места только при наличии свидетельств о вакцинации против коронавируса или сведений о перенесенном заболевании в течение полугода, передает телерадиокомпания «Грозный».

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Для этого будет необходим QR-код. Речь идет о транспорте, торговых точках, культурно-развлекательных центрах, местах общественного питания, сферах услуг.

В случае наличия медицинского отвода от проведения прививки, посещать общественные места можно только в защитной маске. В Чечне вводится запрет на проезд в общественном транспорте и посещение мест массового скопления людей без наличия медицинских масок.

Наполняемость залов разрешена не более чем на 50% от общей вместимости и одновременного присутствия не более 500 человек.

Как сообщалось ранее, в Челябинской области с 11 октября вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧечняКоронавирус
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